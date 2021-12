Unfallflucht in Linden: Zeugen verfolgen Transporterfahrer zu Fuß

Hannover

Dem Einsatz von Zeugen hat die Polizei zu verdanken, dass ein Unfall mit Fahrerflucht kurz vor der Auflösung steht. Am Mittwoch ist ein weißer Mercedes Vito um 15.20 Uhr mit einem Radfahrer (31) zusammengestoßen. Der Vito fuhr auf der Fortunastraße in Linden-Nord. Laut eines Polizeisprechers kreuzte der Fahrer die Limmerstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines Lieferfahrers auf seinem Rad.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Radler leicht am Knie verletzt. Der Fahrer des Transporters floh in die Stärkestraße. Zeugen, die den Unfall beobachteten, verfolgten den Unfallflüchtigen zu Fuß. Weil sich ein Beobachter das Kennzeichen merkte, konnte die Polizei den Vito in der Elisenstraße ausfindig machen. „Er wies zum Unfall passende Spuren im rechten hinteren Fahrzeugbereich auf“, teilte ein Polizeisprecher mit. Von dem Fahrer fehlte allerdings jede Spur.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Vor allem jene, die den Transporter zu Fuß verfolgt haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer (0511) 109 1888 melden.

Von Thomas Nagel