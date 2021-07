Unfallflucht: Land Rover in Parkbucht demoliert

Hannover

Es war am Dienstag gegen 17.40 Uhr, als die Frau ihren Geländewagen an der Schierholzstraße gegenüber einem Eiscafé in Fahrtrichtung Nansenufer parkte. Als sie wenige Minuten später zurückkam, entdeckte sie an der Fahrerseite des Land Rover Discovery Beschädigungen, die auf einen Unfall schließen.

Zeugen sahen einen mutmaßlich weißen Kastenwagen davonfahren, der am Unfall beteiligt gewesen sein soll. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sie sucht Zeugen. Hinweise an die Rufnummer 0511-109-3517.

Von NP/okz