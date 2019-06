Hannover

Sechs Verletzte, zwei Schrott-Autos und 70 000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Lehrte-Ost. Nach Angaben der Polizei Hannover flüchtete der Verursacher. Es werden dringend Zeugen gesucht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Sonnabend gegen 16 Uhr zu dem Unfall. Beteiligt: die Fahrerin (19) eines Mercedes E 500, ein 23-Jähriger in einem Audi A 6 und der (noch) unbekannte Unfallverursacher.

Verursacher wechselt plötzlich die Spur

Die 19-Jährige war auf der mittleren Fahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs gewesen. Plötzlich wechselte der rechts neben ihr fahrende unbekannte Unfallverursacher auf ihre Spur. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Mercedes prallte anschließend gegen den Audi des 23-Jährigen. Beide Wagen schleuderten dann über die gesamte Fahrbahn und stießen mehrfach gegen die Schutzplanken.

Autos kommen nach 250 Metern zum Stehen

Nach etwa 250 Metern kamen die Autos zum Stehen. Ohne sich um das Geschehen zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

Bei der Kollision wurden neben der 19-Jährigen im Mercedes drei weitere Personen (11, 17, 45) sowie der 23-Jährige im Audi und sein Beifahrer (23) leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert.

15 Kilometer Stau, 70 000 Euro Schaden

Die Autobahn musste etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Bis zum Abend konnte der Verkehr nur über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es entstand ein Rückstau, den die Polizei auf rund 15 Kilometer Länge schätzt. Der Schaden liegt bei 70 00 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hannover unter Telefon 05 11/109 89 30 zu melden.

Von bm