Unfall mit Streifenwagen in Hannover: Ist Polizist (29) einer Katze ausgewichen? 

Hannover

Das Rätsel um einen Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei Hannover in der vergangenen Woche in der Südstadt ist gelöst: Nach Angaben einer Direktionssprecherin war ein Beamter (29) am Steuer des Polizeiautos einem „Kleintier“ ausgewichen – mit schwerwiegenden Folgen: Der Streifenwagen krachte gegen einen geparkten Ford. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro, der 29-Jährige und eine Kollegin (28) auf dem Beifahrersitz wurden verletzt.

Am vergangenen Freitag konnte die Polizei noch nichts zum Hergang des Unfalls sagen, nun teilte die Sprecherin mit, dass sich der Zusammenstoß auf der Geibelstraße bereits am Mittwoch gegen 4.45 Uhr ereignet hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Verkehrsdienstes Hannover waren der Beamte und seine Kollegin mit dem Dienst-Passat in Richtung Maschsee unterwegs gewesen, als unvermittelt ein „Kleintier“ – vermutlich eine Katze – die Fahrbahn überquerte.

Anzeige

Der 29-Jährige sei dem Tier ausgewichen. Anschließend geriet der Streifenwagen auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte das Polizeiauto gegen den Ford Kuga, der kurz vor einer Ampel auf einer Sperrfläche parkte – verbotswidrig.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Autos kaputt, 20.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizeisprecherin waren beide Fahrzeuge nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 20.000 Euro.

Bei dem Unfall erlitten der Beamte am Steuer und seine ein Jahr jüngere Kollegin leichte Verletzungen. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von Britta Mahrholz