Hannover

Nach einem Unfall mit einem Oldtimer in der Südstadt sucht die Polizei nach einem unbekannten BMW-Fahrer. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, hatte der Gesuchte bereits am Sonnabend gegen 16.55 Uhr auf der Marienstraße durch ein waghalsiges Manöver einen Zusammenstoß verursacht, bei dem der Ford (Baujahr 1931) eines 62-Jährigen beschädigt wurde.

Gefährliches Überholmanöver

Und das ist passiert: Der Fordfahrer war mit seinem Oldtimer auf der Marienstraße in Richtung Sallstraße unterwegs gewesen, als ihn in Höhe der Hausnummer 8 ein dunkler BMW überholte. Dann scherte der Unbekannte direkt vor dem 62-Jährigen wieder ein und bremste wegen des stockenden Verkehrs stark ab.

Der 88 Jahre alte Oldtimer prallte gegen ein Verkehrszeichen und wurde beschädigt. Quelle: Polizei Hannover

Nach Angaben der Polizei gefährdete er dabei den Oldtimer-Fahrer, so dass dieser nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern. Nach dem Überfahren des Bordsteins prallte der Ford aber dann gegen ein Verkehrszeichen neben der Fahrbahn.

Der BMW-Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall, gab Gas und entfernte sich vom Unfallort. Er konnte unerkannt entkommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Polizei : Verdacht Straßenverkehrsgefährdung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Die Beamten suchen nun dringend Zeugen.

Hinweise zu dem dunklen BMW mit Hannoveraner Kennzeichen oder dessen Fahrer nimmt das Kommissariat Südstadt unter Telefon 05 11/109 32 17 entgegen.

Von bm