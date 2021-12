Hannover

Am Montagabend ist es in Hannovers Innenstadt zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der Radler stürzte, der unbekannte Autofahrer verließ den Unfallort.

Wie die Polizei Hannover mitteilt, fuhr der 42-jährige Radfahrer gegen 23.30 Uhr die Straße Am Marstall in Richtung Schmiedestraße entlang und wollte nach links in die Scholvinstraße abbiegen. Dabei touchierte ihn ein von hinten kommendes Auto und brachte ihn zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht.

Radfahrer hatte Alkohol getrunken

Der Wagen – besetzt mit einem Mann und einer Frau – setzte die Fahrt unverzüglich fort. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,26 Promille. Nun muss sich der 42-jährige Radfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ebenso wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet. Für die Ermittlungen ist die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich vermutlich um eine dunkle Limousine der Marke VW handeln. Die beiden Insassen konnten nicht näher beschrieben werden.

Alle Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer (05 11) 1 09 18 88 zu melden.

Von Manuel Behrens