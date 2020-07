Hannover

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 7.25 Uhr an der Degerser Straße in Wennigsen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes kam es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Mitsubishi Space Star eines 76-Jährigen und dem zwölfjährigen Fahrradfahrer als der Autofahrer auf der Degerser Straße in Richtung Bönnigser Straße unterwegs war. Er beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Supermarkts abzubiegen. Hierbei erfasste er mit seinem Auto den entgegenkommenden Radfahrer, der auf der Degerser Straße Richtung Ortseingang mit seinem Mountainbike unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge schwere Verletzungen. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf insgesamt 3300 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden.

Von Simon Polreich