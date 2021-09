Unfall in Hannover: Verletzte bei Zusammenstoß von Roller und Pedelec

Hannover

Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrollerfahrer (51) und einem Mann (43) auf einem Pedelec sind am Mittellandkanal in Hannover zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der 43-Jährige war am Freitag mit seinem Pedelec in Begleitung seines vier Jahre alten Sohnes auf einem Schotterweg unterwegs, der parallel zum Nottelmannufer (Groß-Buchholz) am Mittellandkanal verläuft.

Männer stoßen zusammen

Der Privatweg ist lediglich für die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer frei gegeben – auf eigene Gefahr. Gegen 14.45 Uhr kam Vater und Kind ein 51-Jähriger auf einem Motorroller entgegen. Als sich alle drei auf gleicher Höhe befanden, stießen die beiden Männer zusammen.

In der Folge kamen der 43-Jährige und dessen Sohn zu Fall. Dabei verletzten sich die beiden leicht. Ein Rettungswagen brachte den Vater zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Motorrollers keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem räumte der Mann gegenüber den Einsatzkräften ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/1091888 zu melden.

Von Britta Mahrholz