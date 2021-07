Hannover

Am Donnerstagvormittag ist eine Autofahrerin (85) an der Straße Am Mittelfelde im gleichnamigen Stadtteil mit ihrem Peugeot mit der Straßenbahnlinie 8 zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen nach habe die Frau am Donnerstagmittag eine rote Ampel übersehen, sagte eine Polizeisprecherin. Sie sei bei dem Unfall verletzt worden und habe behandelt werden müssen.

Der Unfall sorgte zwischenzeitlich für Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. An den Haltestellen Am Mittelfelde, Lehrter Platz und Karlsruher Straße fuhren Bahnen nicht an. Eingeschränkt war auch die Buslinie 124. Gegen 13 Uhr gab die Üstra Entwarnung. Die Strecke ist wieder frei, Bahnen und Busse können wieder normal verkehren.

Der Unfall geschah gegen 11 Uhr, die Üstra richtete einen Ersatzverkehr zwischen Stadtfriedhof Seelhorst und Richtung Messe Nord ein. Die Feuerwehr wurde auch alarmiert, weil es zunächst hieß, dass die Fahrerin eingeklemmt sei in ihrem Pkw. Sie war tatsächlich nur eingeschlossen, wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik transportiert.

Keine Fahrgäste in der Bahn

In der Bahn wurde niemand verletzt. Denn da die Stadtbahn der Linie 8 den Endpunkt Messe Nord gerade erst verlassen hatte, befanden sich noch keine Gäste an Bord.

18 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und trennten die Batterie des PKW vom Bordnetz. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Von rue