Hannover

Eine Stadtbahn hat am Mittwochabend in Hannover eine Fußgängerin erfasst. Der Unfall ereignete sich direkt an der Haltestelle Beneckestraße auf der Schulenburger Landstraße in Hainholz. Nach Feuerwehrangaben lebt die Frau, ist aber unter dem Zug eingeklemmt. Derzeit versuchen die Retter, sie zu befreien.

Mit hydraulischen Hebekissen haben die Kräfte bereits die tonnenschwere Stadtbahn angehoben. Die Verletzte befindet sich allerdings noch unter dem Zug und wird zurzeit vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zum genauen Gesundheitsstand ist noch nichts Näheres bekannt. Die Stadtbahn war stadtauswärts Richtung Nordhafen unterwegs.

Schienenersatzverkehr auf Linie 6

Wegen des Feuerwehreinsatzes ist der Abschnitt der Stadtbahnlinie 6 in beide Richtungen gesperrt. Die Üstra hat bis auf Weiteres einen Schienenersatzverkehr zwischen dem Endpunkt Nordhafen und der Station Krepenstraße eingerichtet. Die Schulenburger Landstraße ist stadteinwärts gesperrt, in der Gegenrichtung wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Von Peer Hellerling