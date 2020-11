Unfall beim Abbiegen: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Hannover

Bei einem Verkehrsunfall in Oberricklingen wurde eine Radfahrerin (64) am Mittwoch von einem abbiegenden Auto angefahren. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der Fahrer eines Opel Astra (56) am Mittwoch gegen 10.10 Uhr auf der Springer Straße unterwegs. „Beim Linkseinbiegen auf die Wallensteinstraße kollidierte der Opel Astra aus bislang ungeklärter Ursache mit der entgegenkommenden Radfahrerin, die die Wallensteinstraße auf der Fußgängerfurt überquerte“, so Polizeisprecher Michael Bertram. Durch die Wucht der Kollision stürzte die 64-Jährige auf den Asphalt und zog sich beim Aufprall lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter Telefon 0511/1091888 zu melden.

