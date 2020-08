Unfall bei Hannover: Kradfahrerin (40) mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Hannover

Bei einem Motorrad-Unfall ist eine Frau (40) schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Hannover am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Crash bereits am Freitag auf der Landstraße zwischen Averhoy und Luttmersen ( Neustadt). Die 40-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Zu dem Unfall war es gegen 17.15 Uhr gekommen, als die 40-Jährige mit ihrem Motorrad auf der L 193 von Averhoy in Richtung Luttmersen unterwegs war. Hinter einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau landete mit ihrer Honda in einem Graben. Das Krad wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme musste die Landstraße für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Britta Mahrholz