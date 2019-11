Hannover

Am Donnerstagabend ist es auf der Bundesstraße 6 von Hannover kommend in Richtung Hildesheim zu einem Unfall gekommen. Zwischen Alt-Laatzen und Laatzen müssen Autofahrer daher aktuell mit Verzögerungen rechnen, wie die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen mitteilt.

Zwei Autos sollen an dem Unfall auf der linken Spur beteiligt gewesen. Die B6 ist in diesem Bereich dreispurig, gerade werden die Fahrzeuge geborgen, der Verkehr wird auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Derzeit staut sich der Verkehr vor der Unfallstelle noch auf etwa zwei Kilometern. Ortskundige Autofahrer sollten den Bereich umfahren.

Von RND