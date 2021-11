Hannover

Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst sind in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 2 im Einsatz. In Richtung Dortmund sind in Höhe Stöcken aus bislang ungeklärter Ursache eine Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, steht der Lastkraftwagen in Flammen. Hinweise über mögliche Verletzte gibt es noch nicht.

Die Verkehrsmanagementzentrale bittet Autofahrer eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge zu bilden. Empfohlene Umleitungen sind die U34 und die U34A.

Mehr in Kürze.

Von Manuel Behrens