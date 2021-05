Unfall auf der A2 bei Hannover: Autofahrer kracht gegen Baustellenfahrzeug

Hannover

Auf der Autobahn 2 bei Hannover ist es zu einem schweren Unfall in einer Baustelle gekommen. Der Fahrer (34) eines Chrysler krachte gegen ein Baustellenfahrzeug. Bei dem Zusammenstoß erlitt sein Beifahrer (39) schwere Verletzungen. Der 34-Jährige zog sich leichte Blessuren zu. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro.

Wie die Polizei in Hannover mitteilte, war es in der Nacht zu Freitag zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Rehren zu dem Unfall gekommen. Der 34-Jährige war am Donnerstag gegen 23.50 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs, als es in einer Nachtbaustelle passierte.

Verletzte mit Rettungswagen in Klinik

Der 37-Jährige am Steuer des Baustellenfahrzeugs fuhr aus einem gesperrten Bereich in die einspurige Fahrbahn ein. Dem 34-Jährigen gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Er krachte mit seinem Chrysler gegen das Baustellenfahrzeug.

Der 34-Jährige und sein Beifahrer wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die A2 gesperrt werden. Nach gut einer Stunde wurde die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben. Es bildete sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern.

Von Britta Mahrholz