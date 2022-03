Hannover

Ein Tankbetrüger hat in der Nacht zu Mittwoch einen Unfall gebaut und sein Auto auf einer Schutzplanke an der A2 festgefahren. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Der Fahrer hatte zuvor auf der Rastanlage „Auetal Süd“ (Landkreis Schaumburg) getankt und die fälligen 60 Euro nicht bezahlt. Die Polizei in Hannover hat sein Auto, einen Honda Civic, sichergestellt.

Der Unbekannte hatte gegen 23.30 Uhr an der Tankstelle den Wagen mit Sprit befüllt und war anschließend geflüchtet. Auf dem Beschleunigungsstreifen der A2 in Richtung Berlin stand zu diesem Zeitpunkt ein Abschleppfahrzeug, der einen Transporter geladen hatte. Der Fahrer (58) überprüfte gerade den VW, als der Honda-Fahrer sich auf seiner Flucht vorbeidrängelte und die Beifahrerseite streifte.

Auto auf Schutzplanke nicht mehr steuerbar

Anschließend setzte der Tankbetrüger sein Auto zurück und fuhr knapp 500 Meter rückwärts. Dabei fuhr er den Honda auf einer Schutzplanke fest. Der Pkw war nicht mehr steuerbar. Der Fahrer stieg aus, flüchtete zu Fuß und konnte unerkannt entkommen. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Der Schaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. Im Auftrag der Polizei setzte ein Abschleppunternehmer den Honda um. Die Beamten stellten die Autoschlüssel sicher.

Bei dem Honda handelt es sich um ein in der Ukraine zugelassenes Fahrzeug. Nach dem Fahrer – und möglichen Insassen – wird gefahndet. Gegen ihn wird wegen Tankbetrugs und Unfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Hannover unter Telefon (0511) 1 09 89 30 entgegen.

Von Britta Mahrholz