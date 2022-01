Hannover

Nach dem Unfall eines etwa 160 Meter langen Schiffs am Dienstagabend auf dem Mittellandkanal ist die Gefahrenstelle in Höhe der Tannenbergallee in Hannover beseitigt. Das teilte das Schifffahrtsamt am Donnerstag mit. Der sogenannte Schuber wurde mittlerweile zu einer Liegestelle geschleppt, einer Art Stellplatz für Schiffe auf dem Kanal. Allerdings wurde das 1985 in der DDR gebaute Schiff bei dem Trunkenheitsmanöver schwer beschädigt und ist nicht mehr fahrtüchtig.

Der 22-jährige Kapitän war mit 2,7 Promille Alkohol im Blut am Dienstag in Richtung Wolfsburg unterwegs gewesen. In Höhe des hannoverschen Stadtteils List wollte er dem Gegenverkehr ausweichen. Augenscheinlich tat der Alkohol seine Wirkung: Der Schiffsführer steuerte zu weit nach rechts, sodass das Heck ein Hausboot streifte. Mit der Vorderseite berührte das Schiff die Uferwand.

Container mit Lkw abtransportiert

Doch die Fahrt des Schubers ging weiter. Der Transporter steuerte auf die Brücke der Tannenbergallee zu. Schubboote verfügen über höhenverstellbare Führerhäuser. Das konnte der Schiffsführer wohl nicht mehr rechtzeitig senken. Es kam zur Kollision. Der Kapitän ging mit Verletzungen über Bord, konnte sich aber ans Ufer retten. Die Polizei ermittelt nun gegen den 22-Jährigen.

Derweil wurden die Container mittlerweile vom Seeweg auf Lkw umgeladen, sagte Kai Römer, Fachbereichsleiter vom Schifffahrtsamt. Am Schubboot werden nun die Schäden begutachtet. Zudem hat ein Arbeitsschiff Unfallschrott abtransportiert. „Das Schubboot soll dann am Wochenende von der zuständigen Deutschen Binnenreederei zur Werft nach Genthin gebracht werden“, so Römer.

Schadenshöhe noch unklar

Wie hoch der Schaden an Schiff, Hausboot und Brücke ist, steht noch nicht fest. Zusätzliche Kosten kommen durch die Hilfeleistungen des Schifffahrtsamtes hinzu.

