Hannover

Am Montagmorgen hat es auf der A37 kurz vor dem Kreuz Hannover-Buchholz einen Unfall gegeben. Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge musste die Polizei die Autobahn kurzzeitig komplett sperren. Verletzt wurde niemand. Es bildete sich ein Stau. Zurzeit wird der Verkehr in Richtung Hildesheim einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeführt.

Gegen 9.30 Uhr waren kurz vor dem Autobahnkreuz Buchholz zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Weitere Details zum sind laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova noch nicht bekannt.

Zunächst wurde die Autobahn komplett gesperrt. Auf der Fahrbahn in Richtung Celle lagen Trümmerteile. Nachdem die Polizei diese weggeräumt hatte, wurde die Strecke einspurig wieder freigegeben.

Von Britta Mahrholz