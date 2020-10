Hannover/Garbsen

Wegen eines schweren Unfalls ist die A2 bei Garbsen in Richtung Dortmund derzeit voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Hannover-Herrenhausen und Garbsen ist am Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf einen am Stauende stehenden Lkw an einer Baustelle aufgefahren.

Laut der Polizei ist der Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle im Einsatz.

Kilometerlanger Stau – Gaffer halten Verkehr auf

Wegen der Sperrung staut sich der Verkehr derzeit auf rund sechs Kilometern. Die Unfallstelle befindet sich an einer Baustelle. Dort wird die Fahrbahn der A2 aktuell erneuert, weshalb nur ein Fahrstreifen freigegeben war. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen meldet auch in die Gegenrichtung vier Kilometer Stau, weil Gaffer den Verkehr aufhalten.

