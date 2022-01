Hannover

Bei Reparaturen an einem Sattelzug an der Autobahn 2 ist am Montag ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache überrollte der defekte Lkw den Pannenhelfer an der Autobahnraststätte Lehrter See.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Garbsen war der 35-jährige Lkw-Fahrer auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als er einen platten Reifen an seinem Anhänger bemerkte. Er fuhr von der Autobahn ab, um an der Raststätte auf einen Reifenservice zu warten.

Pannenhelfer arbeitet unter dem Lkw und wird überrollt

Gegen 10.45 Uhr begann der hinzugerufene 27-jährige Pannenservicemitarbeiter mit der Reparatur. Dazu begab er sich unter den Auflieger und wies den Lkw-Fahrer an, das Gespann leicht in Bewegung zu setzen. „Der Lkw fuhr vorwärts und überrollte aus bislang ungeklärter Ursache den unter dem Auflieger befindlichen 27-Jährigen“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover.

Der Pannenhelfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den 35 Jahre alten Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von Manuel Behrens