Unfall an Bahnübergang bei Hannover: Zwei Verletzte

Hannover

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang bei Hannover ist ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren am Sonnabend vor einer Schranke zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau (53) und ein Mann (21) wurden leicht verletzt. Aufgrund von Schäden am Bahnübergang an der Altenhorster Straße in Kaltenweide (Langenhagen) kommt es noch bis mindestens Montag zu Einschränkungen.

Es passierte am Sonnabend gegen 17.30 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt fuhr die 53-Jährige aus Richtung Altenhorst kommend auf den Bahnübergang zu. Sie hielt mit ihrem Opel Mokka vor den halbseitig geschlossenen Sckranken an, nachdem die Ampel Rot zeigte. Hinter ihr näherte sich der junge Mann mit seinem BMW und fuhr aus unbekannten Gründen auf den Opel auf.

Auto kommt auf Gleisen zum Stehen

Dabei schob der 21-Jährige mit seinem Auto den Opel auf die Gegenfahrbahn. Er selbst kam auf den hinteren Gleisen zum Stehen. Glück im Unglück: Ein aus Richtung Hannover kommender Zug konnte die Unfallstelle ohne Gefahr langsam passieren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundespolizei und Deutsche Bahn stellten den Zugverkehr vorübergehend ein. Die beiden Leichtverletzten wurden durch Rettungskräfte versorgt. Die Feuerwehr schob die beschädigten Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich. Nach eineinhalb Stunden konnten wieder Züge den Bahnübergang passieren.

Schäden an Bahnanlagen noch unklar

An den Autos entstand 30.000 Euro Schaden. Die Schäden an den Bahnanlagen, insbesondere an einer defekten Schranke für Fußgänger, konnten noch nicht beziffert werden. Mit weiteren Einschränkungen am Bahnübergang ist nach Auskunft der Bahn bis mindestens Montag zu rechnen, so die Polizei.

Von Britta Mahrholz