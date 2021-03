Hannover

Unfall mit tödlichem Ausgang: Bei einer Kollision mit einem VW Beetle starb am Donnerstagabend ein 49-jähriger Motorradfahrer auf dem Nienstedter Pass. Das Unglück ereignete sich gegen 18.20 Uhr.

Gemäß Untersuchungen des Verkehrsunfalldienstes und die Unfallforschung der MHH am Unglücksort auf der L 401 fuhr der Motorradfahrer aus Richtung Nienstedt kommend in Richtung Egestorf und setzte zum Überholen mehrerer Autos an. Eines der vor ihm fahrenden Autos scherte allerdings auch aus, sodass der Motorradfahrer mit dem VW Beetle kollidierte. Motorrad und Fahrer wurden von der Straße geschleudert. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann am Unfallort seinen Verletzungen. Andere Personen wie der 44-jährige Beetle-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Landstraße am Nienstedter Pass war aufgrund des Unglücks zeitweilig gesperrt.

Von Sönke Lill