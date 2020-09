Hannover

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Sonntag ein Motorradfahrer (55) im hannoverschen Stadtteil Isernhagen-Süd schwer verletzt worden.

Der Mann hatte die Prüßentrift (Landesstraße 381) befahren und ist dabei von einem entgegenkommenden Pkw erfasst worden, als das Auto nach links in eine Nebenstraße abgebogen ist.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der 42-jährige Autofahrer gegen 13.45 Uhr mit seinen drei Kindern im Alter von zwei, neun und zwölf Jahren unterwegs, als er in Höhe der Einmündung Am Rotdorn nach links abbiegen wollte und das entgegenkommende Motorrad der Marke BMW erfasste. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Der 12-jährige Sohn des Autofahrers erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Blessuren. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme lehnte der Autofahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme an. Deren Ergebnis liegt noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 / 1 09 18 88 zu melden.

