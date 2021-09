Hannover

Der 33-Jährige befuhr laut der Polizei am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Pedelec die Kiepertstraße in Hannover-Herrenhausen, als sich an der Einmündung zur Herrenhäuser Straße entgegen der Vorschrift ein Radfahrer von rechts näherte. Als der Pedelec-Fahrer dies wahrnahm und stark bremste, sei er gestürzt. Beim Aufprall auf den Boden habe der Mann „leichte Blessuren erlitten“. Nachdem der andere Radfahrer kurz angehalten habe, sei er weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach dem zweiten Radfahrer. Der Mann soll 1,70 Meter groß und etwa 50 Jahre alt sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall beziehungsweise zu dem gesuchten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 18 88 zu melden.

Von rahü