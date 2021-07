Hannover

 Eine abbiegende Autofahrerin (76) hat laut Polizei Hannover eine Radfaherrin (55) beim Queren der Fahrbahn erfasst. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Hergang machen können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Autofahrerin gegen 13.40 Uhr die Hermann-Bahlsen-Allee Richtung Groß-Buchholzer-Straße um dann nach links in die Klingerstraße abzubiegen. Dabei stoppte sie kurz, um für ein mit Blaulicht fahrendes Feuerwehrfahrzeug freie Bahn zu schaffen.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim anschließenden Einbiegen in die Klingerstraße erfasste sie mit ihrem Auto die 55-Jährige, die mit ihrem Pedelec (Fahrrad mit Elektrohilfsmotor) die Fahrbahn in der dortigen Fußgänger- oder Radfahrerfurt kreuzte. Die dabei schwer verletzte Radlerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bitte sie, sich unter der Rufnummer 0511 / 1 09 18 88 zu melden.

Von rahü