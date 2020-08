Unfall-Berichte: Ist Hannovers Polizei zu autofreundlich?

Hannover

„Langsam“ habe sich der 46-jährige Fahrer eines Jeep Grand Cherokee „aufgrund schlechter Einsehbarkeit des Querverkehrs“ aus der Zufahrt zu einer Arztpraxis auf den kombinierten Geh- und Radweg „vorgetastet“. Dabei sei es zu einem Zusammenprall mit einer von rechts kommenden 61 Jahre alten Pedelec-Fahrerin gekommen. „Diese stieß mit ihrem Fahrrad gegen die vordere rechte Ecke des Geländewagens“ – so schrieb die Polizeidirektion Hannover in einer offiziellen Mitteilung über einen Unfall, der sich am 8. Juni in Aligse ( Lehrte) ereignete.

Wer diese Zeilen liest, bekommt schnell den Eindruck, dass der sich langsam vortastende Autofahrer umsichtig handelte, zumal es laut Darstellung der Polizei auch die Radfahrerin war, die „gegen die vordere rechte Ecke des Geländewagens“ stieß. Tatsächlich hätte sich die Sache auch ganz anders darstellen lassen. Denn der Jeep-Fahrer kam aus einer Einfahrt und nahm der Radfahrerin ohne Zweifel die Vorfahrt, weil auf dem Radweg das Fahren in beide Richtungen erlaubt war.

Polizeimeldungen: Radfahrerclub ADFC kritisiert „Einseitigkeit“

Bei Radfahrern stoßen solche Formulierungen auf Verärgerung. Dirk Hillbrecht vom Radfahrerclub ADFC hat schon einige Beispiele ausgemacht und sieht ein strukturelles Problem. „Solche Polizeimeldungen werden oft aus der Perspektive des verständnisvollen Beifahrers geschrieben. Ich stelle eine gewisse Einseitigkeit fest“, kritisiert er.

Die Pressemitteilungen der Polizei sind in der Regel auch die Basis für die Berichterstattung und Recherchen der NP. Auch in diese Zeitung haben schon Formulierungen den Weg gefunden, die von Radfahrern kritisch gesehen werden. Die Polizei, auf deren Infos die Medien angewiesen sind, sieht Hillbrecht allerdings besonders in der Verantwortung. Deshalb hat der ADFC auch bereits Gespräche mit der Polizeidirektion geführt. „Das waren aber eher unangenehme Diskussionen. Das Verständnis ist begrenzt“, erinnert sich Hillbrecht.

Engagiert sich für Radverkehr: Dirk Hillbrecht, Mitglied im Vorstand des ADFC in Hannover. Quelle: Archiv NP

Unfall Herrenhäuser Straße: Wird Radfahrerin zur Täterin gemacht?

Geärgert hat er sich auch über eine Meldung vom 18. Juni, in der es um einen Verkehrsunfall ging, bei dem an der Herrenhäuser Straße laut Polizei ein Lkw und eine Radfahrerin zusammengestoßen sind. Während in der Meldung das zunächst vorschriftsmäßige Verhalten des Lkw-Fahrers betont wird, der an der roten Ampel gehalten und dann bei Grün angefahren sei, wird aus Hillbrechts Sicht die Rolle der Radfahrerin in Zweifel gezogen. „Insbesondere über die Frage, ob die Frau auf dem Rad- oder Fußweg unterwegs war, gibt es unterschiedliche Angaben“, schreibt die Polizei. Deshalb würden Zeugen gesucht.

Für den Unfall habe das aber „überhaupt keine Rolle“ gespielt, sagt Hillbrecht. Denn dort, wo die Radfahrerin angefahren worden sei, lägen die Furten für Radfahrer und Fußgänger direkt nebeneinander. „Beim Rechtsabbiegen in die Haltenhoffstraße hätte der Lkw-Fahrer immer damit rechnen müssen, dass jemand kommt“, sagt er. Obwohl dieser der Radfahrerin die Vorfahrt nahm und damit den Unfall verursachte, bleibe aufgrund der Formulierungen der Polizei der Eindruck zurück, dass vor allem ein Fehlverhalten der Frau Grund für den Zusammenstoß gewesen sei.

Polizeisprecherin Antje Heilmann hingegen betont, dass die verwendeten Formulierungen „wertfrei“ seien. Die Erkenntnislage habe auch zugelassen, dass „die Radfahrerin vor den Lkw fuhr“. Zudem sei es für die Klärung des Vorfalls „durchaus erheblich, von wo und mit welchem Tempo die Radfahrerin sich näherte“.

Helm-Hinweise – obwohl es keine Helmpflicht gibt

Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Beispielen. Schon öfter hatte es Kritik gegeben, weil die Polizei in Unfallberichten darauf hinwies, dass Radfahrer keinen Helm getragen hatten – obwohl es dafür in Deutschland keine Pflicht gibt. So geschehen am 1. Juli, nach einem Unfall auf der Hermann-Ehlers-Allee (Badenstedt). „Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm“, schrieb die Polizei über die 14-Jährige Radfahrerin, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus musste. Dazu noch ein Hinweis, in der selben Mitteilung: „Angesichts der Gefahren im Straßenverkehr rät die Polizei Hannover Radfahrenden einen Fahrradhelm zu tragen. Außerdem sollte das Fahrrad in einem technisch einwandfreien Zustand sein und sicherheitsrelevante Elemente wie Bremsen und Licht funktionieren.“

Hillbrecht vom ADFC findet: „Das geht gar nicht“. Durch den Hinweis auf den fehlenden Helm würde dem Radfahrer quasi eine Mitschuld an dem Unfall gegeben, obwohl dieser rechtlich bei der Bewertung des Vorfalls überhaupt keine Rolle spielt.

Polizei zeigt sich offen für Kritik und hat reagiert

In diesem Fall räumt auch die Polizei einen Fehler ein. Laut Sprecherin Heilmann wird bereits seit einiger Zeit auf solche Präventionshinweise verzichtet. Hierbei habe es sich um eine „Ausnahme“ gehandelt, zu der auch Schreiben von Bürgern eingegangen seien. „Die Resonanz auf die Pressemitteilung haben wir zum Anlass genommen, das Thema Verkehrsmeldungen in unserem neu aufgestellten Team noch einmal miteinander zu besprechen und uns gegenseitig zu sensibilisieren“, erklärt Heilmann. Man sei „offen für Kritik“.

Sie versichert auch, dass die Polizei „um Neutralität“ bemüht sei. Ziel sei es, „den aktuellen Ermittlungsstand zu einem Verkehrsunfall zu schildern“. Man mache sich weder mit der Perspektive von Autofahrern noch der von Radfahrern gemein, so Heilmann.

Sprachwissenschaftlerin: Neutralität ist eine Illusion

Ein Anspruch, der aus Sicht der Sprachwissenschaftlerin Gabriele Diewald gar nicht zu erfüllen ist. „Für so etwas gibt es keine neutralen Formulierungen. Das ist eine Illusion“, sagt die Professorin an der Leibniz Universität Hannover. Auch ihr Eindruck ist, dass Mitteilungen zu Unfällen mit Radfahrern oft aus der Sicht des Autofahrers formuliert werden. „Da schwingt mit, dass sie das Recht haben, sich frei zu bewegen. Dass eine Stadt komfortabel für den Autoverkehr sein muss. Das Auto war schließlich auch jahrzehntelang Moderne“, erklärt Diewald.

Absicht unterstellt sie der Polizei nicht. „Das passiert oft nicht bewusst“, sagt die Professorin. Sie hat allerdings den Eindruck, dass das Bemühen der Polizei um „vermeintliche Neutralität“ einen anderen Effekt hat, der Radfahrer irritiert und ärgert. Denn oft verwendet diese defensive Formulierungen, bei denen das aktive Handeln der Beteiligten in den Hintergrund rückt, was das tatsächliche Unfallgeschehen zu schicksalhaften Begebenheiten herabstuft. Radfahrern wird in den offiziellen Meldungen oft nicht die Vorfahrt genommen, sondern sie werden „offenbar übersehen“. Sie werden nicht angefahren, sondern „erfasst und stürzen infolgedessen“. Sie „geraten unter den Lkw“ und „ziehen sich Verletzungen zu“, anstatt überfahren und verletzt zu werden.

Kennt sich mit Sprache aus: Gabriele Diewald, Professorin an der Leibniz Universität Hannover. Quelle: Rückerl Petra

Radfahrer wie „lästige Gegenstände, die im Weg stehen“

„Wenn man so etwas liest, bekommt man den Eindruck, dass Radfahrer lästige Gegenstände sind, die im Weg stehen, die man übersieht und denen irgendetwas widerfährt“, kritisiert Diewald. Wenn immer wieder solche Formulierungen verwendet würden, habe das auch reale Auswirkungen auf das Verhalten im Verkehr. Autofahrer würden sich dadurch „eher im Recht sehen“, sagt die Professorin.

Obwohl es nie echte Neutralität gebe, „kann man es besser machen“, findet Diewald. Sie rät der Polizei, sich genau anzuschauen, „welche Richtlinien es gibt und wie diese formuliert sind“. Wenn bei einem Unfall einem Radfahrer beispielsweise die Vorfahrt genommen wurde, solle das auch klar so benannt werden, empfiehlt sie, außerdem: „Schulen und Bewusstsein schaffen“.

Und vielleicht tut sich ja auch bei der Perspektive was. Die Polizei hat mitgeteilt, dass sie im kommenden Jahr eine Fahrradstaffel auf die Straße schicken will, die nicht nur gelegentlich, sondern täglich im Dienst sein soll.

Von Christian Bohnenkamp