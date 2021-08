Hannover

Die Sammlung historischer Bullis von Volkswagen-Nutzfahrzeuge (VWN) hat ihren neuen Standort an der Vahrenwalder Straße in den Räumen des ehemaligen Autohauses Nordstadt bezogen. Der Glaskubus ist nicht nur Showroom für die wertvollen Oldtimer. Dort ist auch die Werkstatt mit sämtlichen Mitarbeitern der Abteilung untergekommen.

Laut VWN-Sprecher Christian Schlüter wurde das „Objekt auf den neuesten Stand gebracht“. Zudem sei die Werkstatt renoviert worden. An der Vahrenwalder Straße sei allerdings nur ein „kleiner Teil“ der mehr als 100 historischen Fahrzeuge zu sehen, von denen einige auch gemietet werden können.

Ehemaliges Autohaus jetzt Bulli-Showroom und Verleihstation

Das gläserne Gebäude ist nicht nur Showroom für besondere Schmuckstücke unter den Bulli-Exponaten, sondern auch die Verleihstation der Abteilung. Die Kult-Fahrzeuge werden auch bei Messen oder Oldtimer-Events gezeigt. Die meisten davon sind dezentral an verschiedenen Standorten untergebracht.

Zuvor hatte die Oldtimer-Abteilung eine Industriehalle in Limmer genutzt. Dort gab es früher einmal pro Woche eine Führung für maximal 25 Personen. Wie oft die historischen Bullis an der Vahrenwalder Straße künftig gezeigt werden, steht noch nicht fest. „Wir überlegen derzeit, wie wir das künftige Konzept gestalten und arbeiten an weiteren Möglichkeiten, die Fahrzeuge zugänglich zu machen“, kündigt VWN-Sprecher Schlüter an. Zurzeit fände jedoch kein Besucherbetrieb statt.

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Lauf der Jahre über 100 Bullis der sechs Transportergenerationen zusammen getragen. Darunter zum Beispiel der blaue T1 Kastenwagen „Sofie“, ein Bulli aus dem ersten Produktionsjahr 1950. Weitere Besonderheiten: Ein bunt bemalter Hippie-Bus (T2) von 1973, der T1 Westfalia Campingwagen von 1965 und der T4 (1994) „Moosi“, der für Lacktests im Freien stand, vergessen und nach 16 Jahre vom Moos befreit wurde.

Von Christian Bohnenkamp