Umweltzone in Hannover bleibt

Hannover

Umweltminister Olaf Lies ( SPD) rudert in der Debatte um die Abschaffung der Umweltzone in Hannover zurück. In einer Antwort auf eine Anfrage der FDP macht sein Haus deutlich, dass man sich mit dem Thema frühestens im kommenden Jahr befassen wolle.

In der Antwort heißt es, dass die Stadt Hannover die Notwendigkeit, die Umweltzone bestehen zu lassen, weiter als gegeben sieht. Erst, wenn der Grenzwert drei Jahre infolge unterschritten wurde, könne man über die Abschaffung nachdenken. Der Umweltminister erteilt der Aufhebung der Verkehrsverbote damit eine Absage.

Kritik von der FDP

Jörg Bode, Verkehrspolitischer Sprecher der FDP, ist überzeugt: „Die Umweltzone ist eine nicht verhältnismäßige Einschränkung für die Bürger. Wenn ihr die Grundlage fehlt, muss sie sofort beendet werden und nicht erst am Sankt-Nimmerleinstag.“

Noch vor einem Monat hatte Olaf Lies’ Ministerium mitgeteilt, dass der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter 2020 voraussichtlich nicht überschritten werde. Damit seien die Fahrverbote nicht notwendig.

Von Mandy Sarti