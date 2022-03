Umweltzone Hannover: Grüne Plakette bleibt vorerst Pflicht

Hannover

Die einen oder anderen hatten sich schon gefreut, doch so schnell wird die Umweltzone der Stadt Hannover vermutlich nicht verschwinden. Obwohl eine von der Stadt in Auftrage gegebene Untersuchung des Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim ergab, dass die Grenzwerte für die gefährliche Stickstoffdioxidkonzentration (NO2) nur noch in einer Straße in Hannover problematisch sind, scheint es im Rat keine Mehrheit für die schnelle Abschaffung der Umweltzone zu geben. Die grüne Plakette für Fahrzeuge ist also vermutlich weiterhin nötig.

Das wurde am Montag im Ratsausschuss für Umweltschutz und Grünflächen recht deutlich. Die grüne Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel, grüne und sozialdemokratische Ratsfrauen und -männer sowie Juli Klippert (Die Partei) wollen lieber noch mindestens ein Jahr abwarten. Und auch FDP und CDU wollen mit Blick auf die Gesundheit der Anwohnenden in diesem Fall nichts übers Knie brechen.

Ulla Ihnen (FDP) könnte sich allerdings vorstellen, dass sich die Werte der noch betroffenen Friedrich-Ebert-Straße in Ricklingen mit anderen verkehrslenkenden Maßnahmen senken lassen. Maxi Ines Carl und Bala Subramanian Ramani (beide SPD), Julia Stock (Grüne) und andere sehen „den positiven Effekt der Umweltzone, die man nicht aus Spaß beschlossen hat“ (Klippert). Stock machte darauf aufmerksam, dass „der Verkehr zunimmt, die Anmeldezahlen für Autos auch, leider“, Carl bemerkte, „dass Grenzwerte nicht dazu da sind, ausgereizt zu werden“.

Stimmen die Werte überhaupt?

Die Messungen in den vergangenen zwei Jahren waren in der Corona-Pandemie erfolgt, bei der Prognose spielen Verkehrsaufkommen, Fahrzeuge und auch Wetter eine Rolle. Und eben auch die Grenzwerte (40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft) selbst, die möglicherweise zu großzügig angesetzt sind. Ritschel machte darauf aufmerksam, dass diese überholt seien, „die WHO hat ganz andere und auch in der EU diskutiert man dieses Thema“.

Probleme nur noch in Ricklingen

2008 hatte Hannover die Umweltzone eingeführt, um schrittweise die Feinstaubbelastung und die NO2-Konzentration zu reduzieren. Feinstaub entsteht durch Reifenabrieb, Stickstoffdioxid stoßen vor allem Dieselmotoren aus. Seit Jahren liegen die Feinstaubwerte unterhalb der 40-Mikrogramm-Grenze. Beim Stickstoffdioxid war die Konzentration insbesondere auf stark befahrenen Straßen wie Bornumer Straße, Marienstraße, Göttinger Straße und eben der Friedrich-Ebert-Straße höher. Nun ist nur noch die letztere betroffen. Die Stadt hatte beim Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, das ist zuständig für Luftmessungen in Hannover, die Untersuchung beauftragt. Deren Ergebnis: Auch wenn die Plakettenregelung entfiele, würde der Grenzwert für die Stickstoff­dioxidkonzentration fast überall eingehalten.

Von Petra Rückerl