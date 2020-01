Hannoveraner will die Weltmeere vor Plastik retten

Amsterdam/Hannover

Tüten, Flaschen, Strohhalme: Schätzungen besagen, dass jedes Jahr etwa zehn Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren landen – was einem Gewicht von etwa 50.000 ausgewachsenen Blauwalen entspricht. Ein Großteil dieser naturbelastenden Problemabfälle wird dabei über die Flüsse in die Meere gespült. Genauer: rund 80 Prozent des Kunststoffs in den Meeren kommt direkt vom Land. Und genau das will ein junger Mann aus Hannover jetzt verhindern. Mit drei niederländischen Partnerinnen hat Philip Ehrhorn (29) eine Lösung entwickelt, die Kunststoffe in Flüssen und Kanälen abfängt, bevor sie die Ozeane überhaupt erreichen. Seit Anfang November ist das erste System im Einsatz – in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam.

Die Idee kam Ehrhorn am anderen Ende der Welt

Es war ein Studien-Ausflug, der Philip Ehrhorn 2016 ein Licht aufgehen ließ. Im Zuge eines Auslandssemesters in Australien besuchte der heute 29-Jährige – der in Berlin Schiffbau und Meerestechnik studierte – mit einem Kurs eine Kläranlage. „Ich habe beobachtet, wie sich Plastikteile in einem Becken – das mit Sauerstoff angereichert wurde – in einer Ecke gesammelt hatten. Das war für mich der erste Gedankenblitz, dass man mit Luftblasen Plastik in eine Richtung leiten kann, ohne eine physikalische Barriere für den Schiffsverkehr zu haben“, sagt Ehrhorn. Die Idee nahm der gebürtige Hannoveraner, der mit seiner Familie nach Berlin zog, als er 16 Jahre alt war, zurück in die Bundeshauptstadt und widmete sich dort dem Thema für seine Bachelor-Abschlussarbeit.

Das System – ein Vorhang aus Blasen

Ehrhorn entwickelte ein System, bei dem ein mit Löchern versehener Schlauch auf dem Grund eines Flusses oder Kanals platziert wird. Durch die Röhre wird dann Luft gepumpt, „es entsteht ein Vorhang aus Luftblasen und dadurch eine aufwärts geführte Strömung, die unter Wasser schwimmendes Plastik an die Oberfläche bringt“, erklärt Ehrhorn. Die diagonal in Fließrichtung ausgerichtete Barriere bewirkt, dass die nach oben beförderten Kunststoffe an den Rand des Gewässers und dort in einen Auffangbehälter geleitet werden, aus dem der Müll dann nur noch ausgeladen werden muss. Der Vorteil: „Es gibt keine physikalische Barriere für Fische oder den Schiffsverkehr.“

2017 testete der junge Entwickler das System in Berlin – mit großem Erfolg: Die Barriere fing sowohl größere Kunststoffteile als auch sichtbares Mikroplastik von 1 bis 5 Millimetern auf. Damit kam der Stein ins Rollen. „Ungefähr zur selben Zeit habe ich im Internet herausgefunden, dass drei junge Frauen in den Niederlanden die gleiche Idee hatten.“ Die Vier tauschten sich aus und stellten fest, dass sie die gleiche Mission und Vision verfolgen. Ehrhorn packte daraufhin die Koffer und schloss sich ohne Umwege dem Start-Up „The Great Bubble Barrier“ der besagten Amsterdamerinnen Francis Zoet, Saskia Studer und Anne Marieke Eveleens an.

„Regierungen müssen Verantwortung für Plastik im Wasser übernehmen“

Durch ein erfolgreiches Pilotprojekt in der IJssel – dem nördlichsten Mündungsarm des Rheins – beflügelt, entschlossen sich die Vier (die zu dem Zeitpunkt noch alle in anderen Jobs arbeiteten) alles auf eine Karte zu setzen und das Start-Up auf die Beine zu stellen. „Unser System hat 86 Prozent des biologisch abbaubaren Testmaterials aufgefangen“, so Ehrhorn. Über Crowdfunding konnten sie das erste Geld generieren, 2018 gewann das Jungunternehmen einen Förderpreis in Höhe von 500.000 Euro.

Doch das Sozialunternehmen will nicht von Spenden abhängig sein. Deswegen fordert Ehrhorn: „Städte, Gemeinden und Regierungen müssen Verantwortung für Plastik im Wasser übernehmen. Denn derzeit ist Plastik noch kein Indikator für Wasserqualität, was bedeutet, dass offiziell niemand etwas dagegen tun muss.“

Die erste „Bubble Barrier“ wird in Amsterdam errichtet

Um zu erforschen, welchen Einfluss die „Bubble Barrier“ auf Mikroplastik im Wasser hat, errichteten die Jung-Unternehmer im vergangenen April eine Blasenbarriere im Abwasserkanal einer Kläranlage im westfriesischen Wervershoof. „Wir wollen schauen, ob das System auch darauf Einfluss hat, aber primär konzentrieren wir uns auf das größere Plastik.“

Der Durchbruch des inzwischen zwölfköpfigen Start-Ups folgte im November, als von der Stadt Amsterdam die erste blubbernde Blasenwand eingesetzt wurde. Die etwa 60 Meter breite „Bubble Barrier“ verhindert seitdem, dass Kunststoffe aus den Amsterdamer Grachten in die Nordsee fließen. Ein Meilenstein für Ehrhorn: „Da war ich vor allem richtig stolz auf unser Team. Durch so ein Projekt ist natürlich auch die Zuversicht da, dass nun noch viele weitere Bubble Barriers folgen werden“, erklärt er.

Warum es das System noch nicht in Deutschland gibt? Ehrhorn hat eine Vermutung: „Die Niederlande sind bei dem Thema deutlich aktiver und sensibilisierter als Deutschland. Deutschland freut sich zwar weiter, dass es ’Recyclingweltmeister’ ist, dabei hängen die da deutlich hinterher.“

Hamburg debattiert – auch Hannover könnte profitieren

Doch es tut sich etwas: Wenn es nach der Hamburger FDP ginge, sollte das System auch in der Hansestadt eingesetzt werden, wie die Hamburger Morgenpost berichtet. Denn neben der Entfernung von Plastikmüll habe das System einen weiteren Vorteil: Es könne einer zu niedrigen Sauerstoffkonzentration in Hamburgs Gewässern entgegenwirken, die in Sommermonaten gerade in Kanälen zu Fischsterben führen könne, meint der umweltpolitische Sprecher der Bürgerschaftsfraktion, Kurt Duwe.

„Das ist auch ein Problem, das der Maschsee in der Vergangenheit hatte“, sagt Erhorn – und macht seiner Geburtsstadt ein Angebot: „Wenn Hannover eine effektive Lösung für den Maschsee oder die Leine braucht, dann können wir das gerne machen.“

