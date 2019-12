„Umweltsau“: Es ist nicht zum Aushalten

Hannover

Sondersendung. Der Programmchef stellt sich. Der Intendant entschuldigt sich. Der Ministerpräsident entrüstet sich. Da ist beim WDR aber mächtig etwas schief gelaufen. Oder?

„Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ haben sie einen Kinderchor singen lassen – und damit offensichtlich den Finger tief in die Wunde des durch die Klimadebatte aufgeheizten Generationenkonflikts gebohrt. Der Aufschrei in zeitgemäßer Form eines Shitstorms war jedenfalls gewaltig. Und „Unverschämtheit“ dabei noch ein gemäßigter Vorwurf.

Sicher kann man sich bei Satire immer über die Wahl der Worte streiten, ansonsten wäre es wohl auch keine ebensolche. Aber ist ein Teil der Gesellschaft wirklich so dünnhäutig, das nicht aushalten zu können? Oder liegt es vielleicht daran, dass mancher Vorwurf (SUV, Discounterfleisch, Kreuzfahrt) so unverschämt gar nicht ist? Damit entzieht die jüngere Generation den Großeltern ja nicht die Liebe – sie tut nur das, was eigentlich schon immer ihre Aufgabe war: Sie provoziert, sie begehrt auf, sie will etwas verändern.

Definitiv nicht auszuhalten ist dagegen, wenn Menschen als „Judensau“ beschimpft und bedroht werden. In diesem Zusammenhang dürfte es gar nicht genug Sondersendungen und Entrüstung geben.

„No Fear“ – keine Angst, hat Igor Levit dem entschieden entgegnet. Ein wenig von dieser Grundhaltung hätte man dem WDR gewünscht.

Von Sven Holle