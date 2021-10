Umweltministerium: Keine Hinweise auf Wölfe im Hermann-Löns-Park

Hannover

Am 25. und 26. September hatten mehrere Personen dem Niedersächsischen Umweltministerium unabhängig voneinander Wolfssichtungen im Hermann-Löns-Park in Kleefeld gemeldet. Nach ersten Auswertungen von Wildtierkameras und dem Einsatz eines Spürhundes steht nun fest: Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen oder mehrere Wölfe. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit.

„Die Kameras bleiben noch weitere 14 Tage vor Ort und werden weiterhin regelmäßig ausgewertet. Ein weiterer Einsatz des Spürhundes ist vorerst nicht vorgesehen“, sagt ein Sprecher des Umweltministeriums.

Umweltminister Lies: „Sehr unwahrscheinlich“

Auch Umweltminister Olaf Lies (SPD) äußerte sich zum Ergebnis der Auswertung: „Aufgrund der sehr urbanen Lage des Hermann-Löns-Parks in Hannover ist es richtig, dass wir hier mit besonderer Sensibilität vorgehen. Auf Basis der nun vorliegenden Daten gilt es aber als sehr unwahrscheinlich, dass dort derzeit ein oder mehrere Wölfe im Hermann-Löns-Park oder im angrenzenden Tierpark unterwegs sind.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach den mutmaßlichen Wolfssichtungen am 25. und 26. September hatte das Umweltministerium zunächst vorsorglich fünf Wildtierkameras im Hermann-Löns-Park sowie im angrenzenden Tiergarten installieren lassen. Außerdem war ein Spürhund im Park unterwegs, der auf das Aufspüren von Wolfslosung spezialisiert ist. Dieser schlug allerdings ebenfalls nicht an.

Von Manuel Behrens