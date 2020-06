So kommt mehr Solartechnik aufs Dach

Hannover

„ Energiewende einfach machen –Wie bekommen wir mehr Photovoltaik aufs Dach und in die Stadt“ lautete das Thema einer Anhörung des Ratsausschusses für Umweltschutz- und Grünflächen des Stadtrats. Von den angehörten Sachkundigen bekamen die Ausschussmitglieder einige Anregungen zu hören.

Katrin Schulz, Leiterin Kundenlösungen Strom beim kommunalen Energieversorger Enercity, berichtete etwa, dass das Unternehmen Immobilieneigentümern anbiete, auf eigene Kosten Solartechnik zu installieren, dafür eine Pacht zu entrichten und so Sonnenstrom bereitzustellen – über dessen Preis dann Enercity seine Anlage langfristig refinanziert. Das werte die Immobilie auf und gewähre einen „sehr günstigen Stromtarif“.

Vorgaben durch Stadt

Allerdings seien solche Mieterstrom-Projekte wirtschaftlich erst ab etwa 30 Wohneinheiten interessant, vor allem in Neubauprojekten, da dann keine größeren Maßnahmen erforderlich seien (Statik des Daches? Umbau der elektrischen Anlage!). In Hannover seien prinzipiell nur sechs Prozent der bestehenden Mehrfamilienhäuser geeignet, bei neuen Bauten kämen etwa 40 pro Jahr dazu. Aus Enercity-Sicht sollte die Stadt entsprechende Vorgaben für Neubauprojekte aufstellen, den elektrischen Zusammenschluss mehrerer Gebäude finanziell fördern und Photovoltaik als Alternative zum Gründach zulassen. Auch, weil es erheblich günstiger sei.

Oft nicht wirtschaftlich

Ingrid Weinreich von der kommunalen Baugesellschaft Hanova berichtete, dass man grundsätzlich bei neuen Projekten den Einsatz von Solartechnik prüfe, dass man daran arbeite, das Mieterstrom-Angebot auszubauen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiere und derzeit an einem Katalog mit entsprechenden Standards arbeite. Viele Objekte erwiesen sich jedoch als wirtschaftlich nicht tragfähig.

Vorbild München

Matthias Wohlfahrt, Geschäftsführer des Fonds „proKlima“ (finanziert von Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg, Seelze und Enercity), regte an, dass die Stadt in ihre Verkaufsverträge von Grundstücken Verpflichtungen des Käufers aufnehmen sollte, etwa für emissionsarme Wärmeversorgung – die dann wiederum in Verbindung mit Solarenergie erreicht werden könnte.

Außerdem sollten die bestehenden Fördersätze für Solaranlagenprojekte verdoppelt werden. Nach einer Beratung durch sogenannte Photovoltaik-Lotsen sollte als Anreiz, ein Solarprojekt auch umzusetzen, im Realisierungsfall der Eigenanteil der Beratungskosten von derzeit 25 Prozent erlassen werden. Zudem verwies Wohlfahrt auf München, wo die Installation von Solaranlagen finanziell gefördert wird.

Problemfall Praxis

Jörg Voltmer berichtete als Bürger über seine Probleme, überschüssigen Solarstrom vom Dach seines Reihenhauses zur 75 Meter entfernten Garage zu bringen. Die Garage gehört zu einem Garagenhof, wie er oft im Stadtgebiet vorkommt – und ist wie üblich ohne Stromanschluss. Ließe er eine Leitung dorthin legen, würde ihn das etwa 9000 Euro kosten, darin 2500 Euro für einen „Gestattungsvertrag“ mit der Stadt. Da sei keine Wirtschaftlichkeit in Sicht. Hier sollte grundsätzlich über die Regularien nachgedacht werden, denn das sei kein Einzelfall in der Stadt, sondern „ein Massenphänomen“.

