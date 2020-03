Stadt beendet alljährliche Fällsaison

Hannover

Arbeiten abgeschlossen: Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün hat am Sonntag an der Waldchaussee zwischen Zoo und Steuerndieb die alljährlichen Baumpflegearbeiten dieser Fällsaison beendet. Wegen der Verkehrssicherungspflicht wurde an einigen Bäumen Totholz entfernt. Wegen zu geringer Stand- oder Bruchsicherheit ging es zudem drei Bäumen an den Stamm: Eine Eiche und zwei Buchen mussten gefällt werden. Sie waren von Stürmen beschädigt worden, hatten kein im Boden verankertes Wurzelwerk mehr oder litten unter Fäulnis.

Bereits Ende Oktober hat in den Stadtwäldern und Landschaftsräumen die Fällsaison begonnen. Wie jedes Jahr zwischen Oktober und März wurden die jährlichen Baumschnitt-, -pflege-, -fällmaßnahmen durchgeführt. Weil die finalen Arbeiten „im Februar wetterbedingt abgebrochen werden mussten“, wie Stadtsprecher Dennis Dix erklärt, konnten die letzten Tätigkeiten der Fällsaison erst Sonntag beendet werden.

In luftiger Höhe: Forstarbeiter entfernen „Totholz“ aus Baumkronen. Quelle: Christian Behrens

Buschwindröschen locken zahlreiche Spaziergänger

Auch in Zeiten von Corona arbeitet der städtische Forstbetrieb weitgehend regulär weiter. Doch auch für die Förster gilt: „Selbstverständlich sind beim Arbeiten die Abstände einzuhalten“, betont Dix. Auch wenn die Fällsaison nun beendet ist: Die nächsten Arbeiten des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün stehen bereits an: „Instandsetzung von Wegen, das Pflanzen neuer Bäume, Jungpflanzen gießen und noch unaufschiebbare ,Verkehrssicherungsmaßnahmen’ durchführen“, verrät der Stadtsprecher. Mit weiteren Straßensperrungen sollen diese Arbeiten aber nicht verbunden sein.

Locken Spaziergänger an: Die Buschwindröschen zeigen sich in der Eilenriede wieder in voller Blüte. Quelle: Katja Eggers

Schöne Neuigkeiten: „Im Moment blühen die Frühjahrsgeophyten, wie zum Beispiel Buschwindröschen, in voller Pracht“, so Dix, der beobachtet hat: „Der Wald ist so voll mit Spaziergängern wie selten.“ Seine Vermutung: „Viele scheinen in der momentanen Situation den Wald als Erholungsgebiet für sich wiederentdeckt zu haben.“

Von Jens Strube