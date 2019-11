Klima-Protest: Jetzt machen auch Sechsjährige mit

Hannover

Die Bewegung „ Fridays for Future“ ist bekannt dafür, sich vor dem Wochenende lautstark für das Klima einzusetzen. An diesem Freitag ging es mit einer Mahnwache vor dem Neuen Rathaus allerdings ruhig zu. In Kooperation hatten Grundschüler und Kindergartenkinder im Vorfeld „die Aufgabe bekommen, Bilder zu malen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen“, verrät Fridays-Mitglied Clemens Bothe. Die Aufzeichnungen wurden dann am Morgen auf dem Trammplatz niedergelegt.

Besonders Bäume wurden häufig gemalt. Viele Bilder wurden von den Schülern auch mit Sätzen bedacht. „Schützt die Umwelt“, „Kein Plastik ins Meer“ oder „Weniger Autos“ sind Beispiele für die Wünsche der Kinder. Um an den „Zukunftsklau“ zu erinnern, ergänzten die Aktivisten die Szenerie mit Kuscheltieren und Kerzen.

„Denkt an unsere Zukunft“: Vor dem Rathaus haben Kinder gemalte Zukunftswünsche niedergelegt. Quelle: Ilona Hottmann

„Es ist erfrischend und schön zu sehen, dass das Thema sogar an Kindern in diesem Alter nicht vorbei geht“, findet Clemens Bothe von Fridays und betont: „Auch die Emotionen von Kindern müssen ernst genommen werden.“ Rentnerin Heinz hat Zweifel: „Wer soll das alles finanzieren? Die Stadt ist doch jetzt schon pleite“, sagt sie. Dabei bezieht sie sich auf die gestellten Forderung vor der Stichwahl, dass Klimaschutz auch in Hannover an vorderster Stelle stehen muss. Generell finde sie die Bewegung aber „fantastisch“.

Lockte auch Schaulustige an: Viele Passanten blieben stehen und schauten sich die Bilder an. Quelle: Ilona Hottmann

Die Mahnwache war der Auftakt von weiteren kreativen Aktionen, die bis Ende November an jedem Freitag stattfinden sollen. Zum 29. November rufen die Aktivisten wieder zum lautstarken Streik für den Klimaschutz auf. Kurz vor dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in Madrid soll es nach September erneut eine globale Demo geben.

Von Jens Strube