Hannover

„Geht am Sonntag wählen und denkt dabei an uns“, rief die 16-jährige Kaja Schwab von „ Fridays for Future“ auf dem Trammplatz. Um eine konsequente Klimapolitik einzufordern, zogen am Freitag wieder zahlreiche Menschen durch die Stadt. Laut Polizei versammelten sich etwa 950 Menschen – die Veranstalter ginge...