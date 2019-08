Hannover

Baustellenärger in Bothfeld: Seit anderthalb Jahren entsteht an der Hartenbrakenstraße ein neues Wohnquartier auf dem Areal der evangelischen St.-Nathanael-Kirche. Mit dem Bau der zwölf hochwertigen Reihenhäuser soll der neue Kirchenbau finanziert werden (NP berichtete). Doch zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Monate wurden offenbar Sicherungsmaßnahmen vernachlässigt. Am Donnerstag stürzte der meterlange Bauzaun erneut auf den Gehweg. Die Anwohner sind verärgert.

Zaun kracht gegen abgestellten Wohnwagen

Dieses Mal krachte der Zaun gegen 17 Uhr in einen abgestellten Wohnwagen, beschädigte ihn leicht. Mitte Juni waren die Absperrgitter gegen das Auto einer Familie gestürzt. Schaden: mehrere Tausend Euro. Beide Male blieb es bei Sachschaden. „Wenn weiter so nachlässig mit der Absicherung der Baustelle umgegangen wird, ist es nur eine Frage der Zeit, wann hier der erste Mensch verletzt wird“, sagt eine Anwohnerin. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Die Grundschule Grimsehlweg ist nur wenige Hundert Meter von der Baustelle entfernt, viele Kinder gehen morgens und nach Schulschluss dort vorbei. „Als der Zaun Mitte Juni umgestürzt ist, passierte es genau zum Schulschluss um 13 Uhr. Wenn in dem Moment ein Kind hier vorbeigegangen wäre, hätte wirklich etwas Schlimmes passieren können“, appelliert die Frau.

Diesen VW demolierte der Bauzaun. Schaden: mehre tausend Euro. Quelle: privat

Schon im Juni zum ersten Mal umgekippt

Zwei ähnliche Vorfälle innerhalb kurzer Zeit – macht die Kirchengemeinde zu wenig, um die Anwohner zu schützen? „Wir nehmen den erneuten Vorfall nicht auf die leichte Schulter und sind froh, dass niemand verletzt worden ist“, sagt der Baubeauftragte Andreas Rauterberg, der sich am Donnerstagabend selber ein Bild von der Situation gemacht hatte. Nachdem der Zaun im Juni das erste Mal umgestürzt war, sei dieser durch eine Querverstrebung zusätzlich gesichert worden. Rauterberg: „Diese Querverstrebung fehlte nun, offenbar hatten Arbeiter vergessen, sie wieder zu montieren. Das ist eine Panne, die nicht hätte passieren dürfen. Die Kirche bemüht sich, ihren Verkehrssicherungspflichten nachzukommen.“

Von Britta Lüers