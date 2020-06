Hannover

Jeder zehnte niedersächsische Betrieb erwartet in nächster Zeit Liquiditätsengpässe; jeder 20. leidet schon darunter. Das stellt die IG Metall nach Auswertung einer bundesweiten Umfrage fest. Im Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sei die Situation in einer Vielzahl von Betrieben „weiterhin besorgniserregend“, warnt die Gewerkschaft.

Erfasst sind Daten von fast 600 Betrieben, rund 400 in Niedersachsen und 200 in Sachsen-Anhalt. Gefragt wurde nach der Auftragslage, der Stabilität der Lieferketten und der Einschätzung der Liquiditätssituation. Schwerpunkt der Umfrage, die aktuell alle sechs Wochen durchgeführt wird, ist die Beschäftigungslage in den Betrieben.

Von Normalisierung weit entfernt

Bundesweit rechneten 15 Prozent der Unternehmen mit Geldproblemen. Zwar sieht die Lage in Niedersachsen leicht besser aus; von einer „Normalisierung“ , so die Gewerkschaft, sei der größte Teil der Betriebe aber noch weit entfernt.

In 70 Prozent der befragten niedersächsischen und rund 60 Prozent der Betriebe in Sachsen-Anhalt wird Kurzarbeit angewendet oder ist geplant. Hunderttausende Beschäftigte müssen auf erhebliche Teile ihres Einkommens verzichten. Allerdings hat Kurzarbeit erheblich dazu beigetragen, die Beschäftigungssituation zu stabilisieren. In bisher nur zehn Prozent der Betriebe wurde Stammpersonal abgebaut, in mehr als 30 Prozent der Betriebe wurden allerdings befristete Verträge und Leiharbeitsverhältnisse beendet.

Viele Unternehmen stocken auf

Aufgestockt wird das Geld in rund 60 Prozent der befragten niedersächsischen Betriebe, in Sachsen-Anhalt liegt der Anteil bei lediglich 30 Prozent. Jedes zweite Unternehmen erwartet, dass die Kurzarbeit länger als 4 Monate und sogar länger als 6 Monate andauert.

Bezirksleiter Thorsten Gröger stellt fest: „Die Zahlen zur Dauer der Kurzarbeit zeigen, wie wichtig es war, dass die IG Metall sehr schnell für viele Betriebe Aufzahlungen ausgehandelt hat.“ Die mit der Bundesregierung ausgehandelte gesetzliche Aufstockung nach vier, beziehungsweise sechs Monaten „hilft vor allem denjenigen, die bisher nicht vom Schutzschirm der IG Metall-Tarifverträge profitieren“.

Die Umfrage zeige aber auch, so Gröger, dass sich die Situation in den Betrieben aktuell nicht bessere. Trotz Kurzarbeit gibt es in einer zunehmenden Zahl von Betrieben Angriffe auf tarifliche und soziale Errungenschaften. „Wir setzen darauf“, so Gröger, „dass wir in den Betrieben nur mit gemeinsame Anstrengungen durch die Krise kommen. Die Beschäftigten haben ihren Beitrag bereits erbracht: Kurzarbeit, Abbau von Arbeitszeitkonten und Urlaubsansprüchen sowie eine große Flexibilität in unsicheren Zeiten.“

Vera König