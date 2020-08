Umfrage: Was ist für Sie die ideale Sommer-Temperatur?

Hannover

Hitze in Hannover: Das Thermometer klettert in der Landeshauptstadt aktuell über die 30-Grad-Marke – und das kann noch einige Tage so bleiben. Deutschland steht die längste Hitzephase des Sommers bevor, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-met. „Mindestens bis zum nächsten Mittwoch bleibt es hochsommerlich warm“, sagt er.

Das bedeutet, dass wir tagelang Höchsttemperaturen von 30 Grad oder darüber haben werden. Und möglicherweise setzt sich das Hoch Detlef, das die Hitze zu uns bringt, sogar noch länger fest.

Diese lange andauernde Hitze ist für viele Menschen im Mittelmeerraum sicher normal, viele Menschen in Hannover empfinden das auch als Belastung. Wie ist das bei Ihnen?

Perfektes Wetter in Hannover für einen Badeausflug

Die warmen Sommer-Temperaturen haben auch viele Fans. Wer kann, den zieht es an die vielen Badeseen in der Region Hannover – zum Beispiel an den Blauen See in Garbsen. In den Freibädern wird es voraussichtlich voll werden – hier gelten weiter die besonderen Corona-Auflagen. Die Freibäder haben angesichts der warmen Temperaturen nun ihre Besucherkapazitäten erhöht.

Wer keine Zeit für einen Tag am See hat, für den bietet sich vielleicht ein Treffen in einer der Beach Bars in der Region Hannover an. Auch hier können schön in kurzer Zeit Urlaubsgefühle aufkommen!

Von RND