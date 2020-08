Umfrage: Sollte im Unterricht eine Maskenpflicht gelten?

Hannover

Zurück zur Normalität an den Schulen in Niedersachsen? Das Kultusministerium will trotz erneut steigender Corona-Infektionszahlen den Schulunterricht nach den Sommerferien so normal wie möglich wieder aufnehmen. Die Landesregierung hält eine Maskenpflicht nicht für nötig.

Niedersachsen starte nach den Sommerferien an den Schulen einen eingeschränkten Regelbetrieb mit möglichst festen Lerngruppen, sagte Kultusstaatssekretärin Gaby Willamowius am Dienstag in Hannover.

Angesichts der derzeit niedrigen Infektionszahlen in Niedersachsen sei das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Unterrichtszeit in einer solchen Lerngruppe nicht verhältnismäßig.

Von RND