Seit vielen Wochen gilt: Kunden müssen wegen Corona beim Einkaufen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Nun plant Mecklenburg-Vorpommern, die Maskenpflicht in Geschäften abzuschaffen. „Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten“, sagte Glawe der „ Welt am Sonntag“. Er gehe davon aus, dass das Kabinett in Schwerin in seiner Sitzung am 4. August das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beschließen werde.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann kann sich eine Maskenempfehlung statt einer Pflicht vorstellen, mahnt aber auch zur Vorsicht.

Derweil treten in Niedersachsen weitere Lockerungen in Kraft – etwa für den Kulturbetrieb und für Hobbysportler.

