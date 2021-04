Hannover

Niedersachsenmetall schlägt Zukunftsalarm. Laut des Arbeitgeberverbandes haben Homeschooling und Unterricht im Wechselmodell eklatante Folgen auf Ausbildung und Berufseinstieg. Viele Bewerberinnen und Bewerber seien schlechter qualifiziert als in den Vorjahren. Dies ist das Resultat einer branchenübergreifenden Umfrage unter 300 Unternehmen, die der Verband mit seiner gleichnamigen Stiftung am Mittwoch vorstellte.

„Das Ergebnis zeigt deutlich, dass fachliche Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung sehr unter dem Lernen auf Distanz leiden“, resümierte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Verbands. „Es ist eine explosive Lage.“ Demnach hat gut ein Drittel der befragten Unternehmen Lern- oder Entwicklungsdefizite bei seinen Bewerbern festgestellt, etwa in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT-Fächer) oder bei den Sozialkompetenzen.

Weniger Bewerbungen wegen fehlender Berufsorientierung?

Knapp vier von zehn Befragten machen die monatelangen Schulschließungen für diese Defizite verantwortlich. Jedes fünfte Unternehmen fand zudem, dass Bewerberinnen und Bewerber schlechter auf Auswahlgespräche vorbereitet waren als in den Vorjahren.

Lesen Sie auch: Hannover: Ausbildung im Handwerk – Nachfrage steigt

„Das ist auch eine Konsequenz fehlender Berufsorientierung“, ordnete Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung, ein. Denn knapp 90 Prozent der Unternehmen konnten aufgrund der Pandemie nur eingeschränkt oder gar keine Angebote, wie Praktika oder Ständen auf Schülermessen, anbieten.

Knapp ein Drittel der Ausbildungsplätze unbesetzt

Auch wenn gut 70 Prozent der Firmen die Defizite während der Ausbildung ausgleichen will, bleibt der Nachwuchs aus. Mehr als ein Viertel der Unternehmen gab an, weniger Bewerbungen als vor der Pandemie erhalten zu haben. Unmittelbar vor den Osterferien blieb knapp ein Drittel der Ausbildungsplätze unbesetzt. Viele Schulabgänger würden aus Unsicherheit den falschen Beruf zu wählen, im „vermeintlich sicheren“ schulischen System bleiben und eine „Ehrenrunde“ drehen, interpretierte Brandes: „Mit dramatischen Folgen für die Unternehmen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Günter Hirth, Leiter der Berufsbildung bei der Industrie und Handelskammer (IHK) Hannover, sieht die Zahlen nicht so düster: „In den Vorjahren gab es zu dem Zeitpunkt ähnlich viele freie Ausbildungsplätze.“ Der Grund: Großunternehmen würden früher als der Mittelstand starten.

IHK-Experte: „Voraussetzungen für starkes Ausbildungsjahr“

Weiter betont er: Im vergangenen Jahr habe es wegen der Rückkehr zum Abschluss nach 13 Jahren aber nur wenige Abiturjahrgänge gegeben. Das könnte das aktuelle Bild etwas verzerren, denn: „Mehr als 36 Prozent der Azubis bei der IHK Hannover haben eine Hochschulberechtigung.“

Weil 2021 wieder an den Schulen das Abitur geschrieben wird, die hannoverschen Unternehmen zudem ihr Ausbildungsplatzangebot um zehn Prozent aufstocken wollten, sieht Hirth sogar Voraussetzungen für ein starkes Ausbildungsjahr. „Dafür muss der Sommer aber ein Sommer der Berufsorientierung werden.“ Etwa mittels Praktika.

Unterstützung von pensionierten Lehrkräften?

Für Niedersachsenmetall müsse bereits jetzt etwas passieren: „Wir brauchen ein vernünftiges Nachhol-Programm für Niedersachsen“, forderte Hauptgeschäftsführer Schmidt von der Politik. Schülerinnen und Schüler müssten gezielter unterstützt werden, zum Beispiel durch die Ausweitung der Förderangebote oder Unterricht an Samstagen oder in den Ferien. Statt die Schulen zu schließen, müssten sie wieder geöffnet werden.

Vor allem junge Menschen, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, bräuchten Hilfe. „Denn fehlende Sprachkenntnisse stellen eine zusätzliche Hürde dar, die es diesen Schülerinnen und Schülern noch schwerer macht, den Stoff aufzuholen“, so Schmidt. Dazu sei zusätzliches Personal nötig: „Das können Lehramtsstudierende sein, aber auch bereits pensionierte Lehrerinnen und Lehrer.“

Zudem müsse das Land stärker in die Digitalisierung der Bildung investieren. Schmidt verwies am Ende auf den ohnehin schon vorhandenen Fachkräftemangel und unterstrich: „Kein anderes Land auf der Welt ist als Industrie- und High-Tech-Standort so stark auf bestausgebildete Arbeitnehmer und Unternehmer angewiesen wie Deutschland.“

Von Jens Strube