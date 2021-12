Umfrage: „Riesiges Potenzial“ für Radschnellwege in der Region Hannover

Hannover

Wenn die Infrastruktur verbessert würde, wären sehr viel mehr Menschen in der Region Hannover bereit, auf das Fahrrad umzusteigen und damit zur Arbeit zu fahren. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Heidelberger Sinus-Forschungsinstituts hervor, die das Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben hat und deren Fragenkatalog für die Region Hannover erweitert wurde. Demnach würden 30 Prozent der Pendler in der Region, die aktuell mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind, auf das Rad umsteigen, wenn es auf dem Weg zur Arbeit einen Radschnellweg gäbe.

72 Prozent der Radfahrer würden das Rad häufiger nutzen, wenn es diese Möglichkeit gäbe. 80 Prozent der Befragten begrüßen die Einrichtung von Radschnellwegen. Ein „riesiges Potenzial“ sieht darin Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Er ist „zuversichtlich, dass wir mit den aktuell untersuchten Verbindungen nach Langenhagen, Garbsen und Lehrte das Richtige tun und auch weitere Relationen betrachten sollten.“

Gute Vorsätze: 50 Prozent wollen mehr Rad fahren

Laut Umfrage nutzen das Fahrrad in der Region aktuell 73 Prozent der Menschen mehrfach im Monat. Bundesweit sind es im Schnitt nur 59 Prozent. 50 Prozent der Befragten in der Region gaben an, dass sie das Rad künftig häufiger nutzen wollen. 32 Prozent fahren häufiger Rad als vor der Corona-Pandemie. Knapp ein Drittel fährt regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit, im Bundesdurchschnitt sind es 21 Prozent.

Die Region ließ auch fragen, wie gut verschiedene Förderungsmaßnahmen für den Radverkehr ankommen. 72 Prozent bewerteten geschützte Radfahrstreifen positiv, die klar durch Poller oder Bordsteine vom Autoverkehr getrennt sind. 61 Prozent der Menschen in der Region Hannover befürworteten Pop-up-Radwege. 38 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich selbst mit einem Fahrradhelm vor Verletzungen bei Unfällen und Stürzen schützen.

Von Christian Bohnenkamp