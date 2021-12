Hannover

Mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt: Das sind die zentralen Wünsche der Hannoveraner für die City, die bei der Repräsentativbefragung „Innenstadt und Mobilität“ herausgekommen sind. An der Befragung der Stadt Hannover im Mai hatten knapp 3700 Einwohner im Zuge des Innenstadtdialogs teilgenommen. Rund 16.000 zufällig ausgewählte Einwohner Hannovers ab 16 Jahren hatten den Fragebogen auf dem Postweg zugeschickt bekommen. Die Ergebnisse seien repräsentativ, so die Stadt.

Wie sieht für die Bürger Hannovers die Innenstadt der Zukunft aus? Welche Bedeutung hat Mobilität? Was ist gut, was ist schlecht? Das waren drei zentrale Fragen. Ergebnis: Am besten gefällt den Hannoveranern an ihrer Innenstadt die guten Einkaufsmöglichkeiten, die gute Erreichbarkeit, die leichte Überschaubarkeit und die kurzen Wege. Nach Schulnoten am besten bewertet wurde die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Am schlechtesten schneidet die Aufenthaltsqualität in der City ab. Und: Seit Beginn der Corona-Pandemie kaufen die Bürger deutlich mehr online ein, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Kritik: Es fehlt der Mix im City-Einzelhandel

Eine Idee des Innenstadtdialogs ist es, Fahrstreifen der Autos in der City oder auch in den Quartieren für andere Zwecke umzuwandeln – die Hälfte der Befragten findet das gut. Aber: Ob jemand der Umwandlung von Fahrstreifen positiv gegenübersteht, hängt davon ab, wie wichtig jemandem das Auto ist und ob er gerne Rad fährt, Bus oder Bahnen nutzt. Das gleiche gilt bei der Umgestaltung von Parkplätzen sowohl in der Innenstadt als auch im eigenen Wohnumfeld. In der eigenen Wohngegend sollten Stellplätze allerdings tendenziell erhalten bleiben, so die Mehrheit der Befragten.

Kommt nicht so gut an: An der Innenstadt vermissen die Hannoveraber einen ausgewogenen Branchenmix. Kaufhaus-Ketten wirken eher unattraktiv. Quelle: Franson

Die Mobilität, insbesondere der zukünftige Umgang mit dem Autoverkehr, ist das Stadtentwicklungsthema, das die Menschen am meisten beschäftigt. Am häufigsten üben die Befragten Kritik an der aktuellen Struktur des Einzelhandels – als negativ werden die mangelnde Vielfalt des Angebots und zu viele Ketten wahrgenommen. Störend werden auch einzelne Personengruppen wie Obdachlose empfunden.

Der Ballhof ist der Lieblingsplatz der Hannoveraner

Das Fahrrad ist für die meisten das favorisierte Verkehrsmittel. Zum Einkaufen wird allerdings am häufigsten das Auto genutzt und für kulturelle Aktivitäten und für einen Besuch der Innenstadt der Nahverkehr. Die Erreichbarkeit, gerade mit Bus und Bahn, und die verkehrliche Situation der Innenstadt haben die Befragten am besten beurteilt. Die Aufenthaltsqualität in der City schneidet hingegen am schlechtesten ab, besonders bei der Sicherheit am Abend und beim Sitzplatz-Angebot wünschen sich die Befragten eine Verbesserung.

Beim Lieblingsort gibt es einen klaren Favoriten: der Ballhof. Es folgen mit etwas Abstand der Opernplatz, der Kröpcke und das Hohe Ufer. „Mehr Grün“ ist mit Abstand die wichtigste Zukunftsvision für die Innenstadt. Bei der neuen Gestaltung von Plätzen und Aufenthaltsbereichen in der City stehen für die Hannoveraner Grünanlagen an erster Stelle, danach ausreichende und bequeme Sitzmöglichkeiten. Eine breitere Vielfalt an Geschäften und mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum werden ebenfalls als sehr wünschenswert erachtet. Damit die Menschen die Innenstadt zukünftig gerne besuchen, sind zudem Sauberkeit und Sicherheit wichtige Aspekte, hat die Befragung ergeben.

City-Umwandlung: Frauen wollen mehr Grün und Sitzbänke

Bei einigen Antworten gibt es deutliche Unterschiede je nach Geschlecht, so die Stadt weiter. Frauen sehen etwa das Thema Barrierefreiheit einschließlich Sitzgelegenheiten als wichtiger an als Männer. Auch nennen mehr Frauen als Männer bestimmte Orte, die sie meiden. Das Steintor wird allerdings von Frauen sowie von Männern gleichermaßen am häufigsten genannt. Frauen legen bei der Gestaltung der City deutlich mehr Wert auf vielfältige Begrünung, Sitzgelegenheiten und Geschäfte, Männern finden eine autoarme oder autofreie Innenstadt wichtig. Allerdings nutzen Männer als Verkehrsmittel häufiger das Auto und seltener den Nahverkehr. Frauen wiederum fahren häufiger Bus und Bahn.

Die Innenstadt gefällt den Senioren insgesamt deutlich besser als anderen Altersgruppen. Bei den Lieblingsplätzen nennen Jüngere bis 29 Jahre den Opernplatz am häufigsten, die Befragten ab 75 Jahren den Kröpcke und alle anderen Altersgruppen den Ballhof. Die E-Bike-Nutzung erreicht ihren höchsten Anteil bei den 64- bis 75-Jährigen – jeder vierte Hannoveraner verfügt über ein Pedelec oder E-Bike. Und: Je jünger die Befragten sind, desto eher stimmen sie der Umwandlung von Parkplätzen zu.

Von Andreas Voigt