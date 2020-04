Hannover

Seit sieben Wochen bestimmt das Coronavirus unseren Alltag. Allein in Niedersachsen wurden bereits mehr als 9000 Personen mit dem Virus infiziert. Viele Menschen kämpfen zudem mit Einschränkungen in ihrem Alltag. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Dennoch gibt es auch Entwicklungen, die positiv stimmen. Inzwischen dürfen kleinere Geschäfte in Niedersachsen wieder öffnen. Die Zahl der Genesenen wächst. Zugleich warnen Experten aber bereits vor einer neuen Infektionswelle.

Wie geht es Ihnen in der Krise? Sind Sie mit den aktuellen Maßnahmen zufrieden? Und machen Sie sich persönlich Sorgen?

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland steigt im Tagesvergleich weiter an. Das exponentielle Wachstum konnte durch die Maßnahmen zwar gestoppt werden. Virologen fürchten aber, dass die Epidemie wegen der Lockerungen schon längst wieder unkontrollierbarer geworden ist.

Die Kitas bleiben in der Corona-Krise vorerst geschlossen. Nur Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, können ihre Kinder betreuen lassen. Besonders Alleinerziehende trifft diese Maßnahme hart. Wie sehen Sie das?

Spielplätze sind in der Corona-Krise abgesperrt. Berlin hat nun angekündigt, die Anlagen wieder zu öffnen. Sollte das auch in Niedersachsen so schnell wie möglich passieren?

In Niedersachsen soll ab Montag eine Maskenpflicht gelten. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften unterwegs ist, soll dann einen Mundschutz tragen. Wie stehen Sie dazu?

Mehr als 300 Menschen in Niedersachsen, die mit Covid-19 infiziert waren, sind inzwischen mit dem Virus gestorben. Und fast jeder hat wohl Bekannte, Freunde oder Angehörige, die zur Risikogruppe zählen. Machen Sie sich persönlich Sorgen, sich mit Corona zu infizieren? Oder sind Ihre Sorgen eher gering?

Die deutsche Handball-Bundesliga ist beendet. Wie es bei den Fußballern weitergeht, ist noch unklar. Wie stehen Sie dazu?

Nicht in allen Bundesländern gelten die gleichen Regeln zur Eindämmung der Corona-Epidemie. In Niedersachsen müssen Zoos weiter geschlossen bleiben. Wie sehen Sie das?

Von RND/ewo