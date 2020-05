Hannover

Gemeinsam mit den Länderchefs hat sich Angela Merkel über die aktuelle Corona-Lage ausgetauscht und weitere Exit-Szenarien besprochen. Dabei wurden zahlreiche weitere Lockerungen beschlossen. Fest steht aber nun auch, dass die Maßnahmen immer je nach Infektionsgeschehen in den Bundesländern angepasst werden.

In Niedersachsen hat der Krisenstab am Montag ein neues Maßnahmen-Paket vorgelegt und weitreichende Lockerungen in Gastronomie und Tourismus in Aussicht gestellt.

Die aktuelle Bundesliga-Saison darf fortgesetzt werden: Das haben die Ministerpräsidenten in der Runde mit der Kanzlerin entschieden.

Der Tourismusbetrieb startet nach und nach wieder. Schon zu Pfingsten können deutsche Touristen wieder Urlaub an Nord- und Ostsee machen. Planen Sie ebenfalls Urlaub über die Feiertage?

Niedersachsens Landesregierung hat einen neuen Stufenplan für den Weg aus der Corona-Krise vorgestellt. Was halten Sie davon?

