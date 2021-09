Umfrage: Das brauchen Obdachlose in Hannover am dringendsten

Hannover

Unterstützung bei der Wohnungssuche, bezahlbarer Wohnraum, mehrsprachige Beratung, medizinische Versorgung, ein besserer Überblick über soziale Angebote: In diesem Bereichen benötigen Obdachlose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in Hannover die meiste Hilfe, um von der Straße wegzukommen oder gar nicht erst dorthin abzurutschen. Das zeigt eine Online-Umfrage der Stadtverwaltung zum Thema Wohnungslosigkeit. Knapp 1.400 Menschen, darunter 331 Personen ohne festen Wohnsitz, nahmen im April 2021 daran teil.

Die Ergebnisse standen gemeinsam mit einer im Juli durchgeführten Befragung von Bürgern am Montag im Sozialausschuss auf der Tagesordnung. Der Grund für beide Umfragen war ein anhaltender Streit in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft darüber, wie man mit Obdachlosen in der Corona-Pandemie umgehen muss. Schicksale wie das des Obdachlosen Jim, der Anfang 2021 auf der Straße starb, nachdem er zuvor aufgrund seiner extremen Verwahrlosung immer wieder für Ärger gesorgt hatte, oder die der 17 Obdachlosen aus dem Naturfreundehaus, die zu Beginn der kalten Jahreszeit auf die Straße gesetzt worden waren, hatten für Debatten gesorgt.

Es werde deutlich, dass neuere Angebote wie Housing-First-Projekte, das Modellprojekt „Plan B OK“ und Straßensozialarbeit speziell für Frauen, in die richtige Richtung gingen, sagte Oberbürgermeister Belit Onay . Man müsse „mit Hochdruck“ weiter Wohnraum und Unterbringungsangebote schaffen. Handlungsbedarf werde zudem etwa beim Thema ‚Mehrsprachigkeit‘ von Beratungs- und Unterstützungsangeboten sichtbar.

Besonders die Innenstadt ist von Obdachlosigkeit geprägt

Die Teilnehmer äußerten sich auch zu der Frage, wo Wohnungslosigkeit besonders sichtbar ist. Mehr als die Hälfte nannte die Innenstadt – Bahnhof, Opernplatz und Kröpcke – als besonders betroffenen Stadtteil. Dahinter folgten Linden, List, Oststadt, Nordstadt und Südstadt. Sozialdezernentin Sylvia Bruns unterstrich, dass diese Angaben von besonderer Bedeutung seien. Man prüfe eine Verstärkung der Straßensozialarbeit über den Stadtteil Mitte hinaus. In Bezug auf die notwendige medizinische und sozialen Beratung beispielsweise in den Tagesaufenthalten würden intensive Gespräche über die Neuausrichtung des Mecki-Ladens mit der Region Hannover und der Diakonie geführt.

Das parallel durchgeführte Bürger-Panel der Verwaltung zum Thema „Wohnungslosigkeit in Hannover“ zeigt überdies, dass Zweidrittel der Befragten (insgesamt 1000 Menschen) in Notsituationen wie zum Beispiel drohendem Wohnungsverlust oder Mietschulden die städtischen Anlaufstellen nicht kennt. „Hier müssen wir nachbessern, denn die Stadt Hannover bietet umfangreiche soziale Hilfen an“, so Bruns.

In Zahlen Zwei Drittel der Befragten kennen in Notlagen wie einem drohenden Wohnungsverlust keine Anlaufstellen für Hilfen. Ebenfalls zwei Drittel der befragten Betroffenen wünschten sich Hilfe bei der Wohnungssuche, ein Viertel auch sprachliche Unterstützung. In der Corona-Pandemie waren auch medizinische Versorgung (44 Prozent), Unterkünfte mit Einzelzimmer (42 Prozent) oder Plätze etwa für Sucht- oder Psychotherapie (31 Prozent) gefragt.

Von Jutta Rinas