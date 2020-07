Über 500 Mitarbeiter der Stadt sollen in die ehemalige Hannover-Zentrale der Bahn an der Joachimstraße einziehen. Der Umbau geht voran. Nicht das einzige prominente Hannover-Projekt des neuen Eigentümers Getec.

Umbau für Stadt: An der Joachimstraße geht es voran

Getec-Gruppe - Umbau für Stadt: An der Joachimstraße geht es voran

Getec-Gruppe - Umbau für Stadt: An der Joachimstraße geht es voran