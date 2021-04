Hannover

Weil das juristische Verfahren noch nicht abgeschlossen war, hatte sich die Stadt bisher mit offiziellen Äußerungen zurückgehalten. Jetzt stellt sie auf Nachfrage der NP klar: Der Niedersächsische Städtetag hat „baurechtlich illegal“ Räume an der Prinzenstraße für Seminare genutzt. Sie hatte deshalb ein Verfahren in der Sache eingeleitet. Mittlerweile ist die für die Seminare zuständige Tochtergesellschaft, die NST wissenstransfer GmbH, wieder aus den Räumen ausgezogen. Deshalb hat die Stadt auch kein Bußgeld in der Sache verhängt.

„Die umgebauten Räume sind zuvor schon jahrelang für Besprechungen auch mit Externen genutzt worden. Deshalb hatten wir keine Veranlassung davon auszugehen, dass das unzulässig ist“, erklärt Stefan Wittkop, Sprecher des Niedersächsischen Städtetages.

Künftig will der Städtetag wieder Hotels für Seminare anmieten

Der NST ist schon lange Nutzer der Immobilie an der Prinzenstraße, im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Obergeschoss. Das Erdgeschoss übernahm am 1. Januar 2020 die NST wissenstransfer GmbH. Mittlerweile ist dieser Mietvertrag rückwirkend zum 31. Juli 2020 wieder aufgelöst worden. Derzeit stehen die Räume leer. Der Städtetag hat gegenüber der Stadt erklärt, dass er diese auch künftig nicht für Seminare nutzen will. Weitere Schritte, insbesondere eine Ordnungsverfügung, seien deshalb „nicht mehr erforderlich“, erklärt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. „Aktuell finden wegen der Corona-Pandemie alle Seminare online statt. Perspektivisch werden wir Räumlichkeiten in Hotels nutzen“, kündigt NST-Sprecher Wittkop an.

Für Verwunderung hatte die illegale Nutzung der Räume auch deshalb gesorgt, weil die Tochtergesellschaft des Städtetages selbst Seminare zum Baurecht anbietet und entsprechende Experten in ihrem Hause hat. Der NST ist nach eigenen Angaben allerdings nicht Eigentümer des Gebäudes Prinzenstraße 17 und war deshalb auch nicht für die Bauantrag zuständig, der bei der Stadt hätte gestellt werden müssen.

Prinzenstraße: Wieder Umbau – diesmal mit Bauantrag

Der Eigentümer, nach Informationen der NP handelt es sich um die Versicherungsgruppe VGH, scheint jedoch aus seinem Fehler gelernt zu haben. Im März ist bei der Stadt ein Bauantrag für die Räume an der Prinzenstraße 17 eingegangen. Der Städtetag will das Erdgeschoss allerdings nicht wieder nutzen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ins Rollen gebracht hatte die Sache die Anwältin Anja Möhring. Sie hatte sich im Auftrag eines Mandanten, der anonym bleiben wollte, bei der Stadt beschwert, die daraufhin die Seminarräume besichtigte und den Verstoß gegen das Baurecht feststellte. Hannover ist selbst Mitglied des Niedersächsischen Städtetages.

Möhring hatte kritisiert, dass durch die illegale Nutzung der Räume zum Beispiel Hotels und anderen Tagungseinrichtungen Einnahmen entgingen, weil diese nicht mehr an den Städtetag ihre Räume vermieten könnten. Nun dürfen diese wieder hoffen, bald den NST wieder zu ihren Kunden zählen zu dürfen.

Von Christian Bohnenkamp