Um 33 Millionen reicher: Jackpot-Gewinner aus Hannover hat sich gemeldet

Hannover

Für den Lottospieler, der aus der Region Hannover stammt, ging am Freitag sein wohl größter Traum in Erfüllung: Bei der 500. Ziehung von Eurojackpot tippte dieser im Rahmen des Systemspiels 6/50 + 2/10 statt der bei Eurojackpot üblichen fünf Zahlen sechs, aus denen automatisch alle rechnerisch möglichen Fünfer-Kombinationen gebildet wurden. Damit traf er europaweit als Einziger die gezogenen Gewinnzahlen 2, 6, 8, 21, 25 sowie die Eurozahlen 6 und 9 und erhält nun in der Gewinnklasse 1 einen Gewinn in Höhe von 33.234.495,10 Euro.

Am Montag nun meldete sich der Mann in der Unternehmenszentrale von Lotto-Niedersachsen in Döhren. Dort wurde seine Spielquittung registriert, alle Formalitäten geklärt.

Dann gaben ihm die Experten von Lotto einzelne Tipps mit auf den Weg. Der Neu-Millionär muss die Nachricht jedoch erstmal sacken lassen. Sein Leben will er erstmal so weiterführen wie bisher.

Von NP/okz